ФОТО и ВИДЕО: Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

В столице Ирландии пожарные пытаются локализовать крупный пожар, который охватил 15‐этажное здание гостиницы Metro Hotel, сообщает ”Телеканал 360” со ссылкой на британское издание The Sun.

BREAKING: Reporters on the scene of the #ballymun fire says the fire is now burning through six floors of the hotel in Dublin, Ireland.

No words on injuries.

DEVELOPING... pic.twitter.com/uWPPd6Sx1R

— BNL NEWS (@BreakingNLive) March 21, 2018





Бушующим огнем оказались охвачены по меньшей мере пять этажей. Тушение пламени осложнено тем, что очаг возгорания пришелся на верхнюю часть гостиницы.

Последствия масштабного возгорания пытаются ликвидировать сразу восемь пожарных расчетов. Согласно информации британского издания, все постояльцы Metro Hotel вовремя успели покинуть гостиницу.

На месте инцидента также работают сотрудники полиции и бригады медиков. О пострадавших в результате пожара не сообщается.