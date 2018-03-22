22.03.2018, 09:41

ФОТО и ВИДЕО: Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

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Dublin
DublinFoto: Brian Lawless, AP

В столице Ирландии пожарные пытаются локализовать крупный пожар, который охватил 15‐этажное здание гостиницы Metro Hotel, сообщает ”Телеканал 360” со ссылкой на британское издание The Sun.


Бушующим огнем оказались охвачены по меньшей мере пять этажей. Тушение пламени осложнено тем, что очаг возгорания пришелся на верхнюю часть гостиницы.

Последствия масштабного возгорания пытаются ликвидировать сразу восемь пожарных расчетов. Согласно информации британского издания, все постояльцы Metro Hotel вовремя успели покинуть гостиницу.

На месте инцидента также работают сотрудники полиции и бригады медиков. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

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