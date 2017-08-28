ФОТО И ВИДЕО: Хьюстон затоплен, местных жителей эвакуируют на вертолетах

До 2000 человек эвакуированы из районов города Хьюстона, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви". В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

По данным Национальной метеорологической службы, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в графстве Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Передвижение по Хьюстону затруднено, но не остановлено полностью, и жителям советуют перемещаться в более высоко расположенные районы города.

Президент Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия, во вторник — по его словам, он приедет тогда, когда это станет возможно сделать, не мешая работе экстренных служб.