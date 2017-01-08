ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот(7)
На первой неделе нового года в Европу наконец пришла снежная зима, однако снег доставил европейцем немало хлопот, нарушив тарнспортное движение и авиасообщение.
Топ
Сутроп: Яна Тоом — типичный неэстонец ответ на интервью (286)
Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве интервью (272)
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур дополнено в 20:05 (116)
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый лидер реформистов Ханно Певкур, православное Рождество и интервью Яны Тоом (6)