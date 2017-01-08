ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот

Foto: YASIN AKGUL, AFP На первой неделе нового года в Европу наконец пришла снежная зима, однако снег доставил европейцем немало хлопот, нарушив тарнспортное движение и авиасообщение. Share 0 LiveJournal