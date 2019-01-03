ФОТО и ВИДЕО| Эстонец в Таиланде: уже сейчас ветер очень сильный, людей эвакуируют, один человек погиб

Сейчас в Таиланде вечер, а шторм дойдет до островов в 8 часов утра (по нашему времени в 3 часа утра). Уже сейчас скорость ветра составляет 76 км/с, то есть 21 м/с, а завтра к утру, согласно прогнозам, усилится до 80 км/ч и далее до 200 км/ч, то есть 55,6 м/с.

По словам Ааса, ситуация на острове тревожная. Завтра аэропорт будет закрыт, поэтому туристов отправляют за пределы острова уже сегодня. ”Все сегодняшние рейсы полностью забиты. Мы пытаемся отослать с острова столько туристов, сколько возможно. С расположенного рядом Пхангана также эвакуировано много людей”, — сказал он.



”Такого шторма Таиланд не видел с 1942 года, когда погибло более 1000 человек. К счастью, на этот раз подготовка намного более тщательная, да и дома более прочные. Тогда это были домики на куриных ножках, а сейчас на бетонном фундаменте”.

По его словам, пляж закрыт уже с самого утра. ”С завтрашнего дня мы запретили людям выходить из вилл. Также следует занавесить окна в целях безопасности, чтобы если разобьется окно, осколки не разлетелись по дому. Также запрещено находиться возле окон. Еще мы открыли центры помощи. На пляже установили мешки с песком, чтобы хоть немного сдержать волны. Хотя если высота волн будет, действительно, 5-8 метров, как прогнозируется, то, конечно, это не очень поможет”.