ФОТО и ВИДЕО: Десятки тысяч поляков пришли проститься с убитым мэром Гданьска

Церемония прощания проходит в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на ней присутствуют президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель Европейского совета Дональд Туск, бывшие президенты и премьеры страны, бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук, а также около 300 мэров польских городов и глав сельских администраций. Жители Варшавы также собрались на площади в центре города, где транслируется похоронная церемония из Гданьска.

Вечером 13 января на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено нападение с ножом во время благотворительного концерта. Несмотря на усилия врачей и продолжавшуюся несколько часов операцию, на следующий день он скончался в результате полученных ранений.

Подозреваемый — 27-летний житель Гданьска