19.01.2019, 17:09
ФОТО и ВИДЕО: Десятки тысяч поляков пришли проститься с убитым мэром Гданьска
Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные полиции.
Церемония прощания проходит в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на ней присутствуют президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель Европейского совета Дональд Туск, бывшие президенты и премьеры страны, бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук, а также около 300 мэров польских городов и глав сельских администраций. Жители Варшавы также собрались на площади в центре города, где транслируется похоронная церемония из Гданьска.
Вечером 13 января на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено нападение с ножом во время благотворительного концерта. Несмотря на усилия врачей и продолжавшуюся несколько часов операцию, на следующий день он скончался в результате полученных ранений.
Подозреваемый — 27-летний житель Гданьска
В нападении подозревается 27-летний житель Гданьска, ранее отбывавший наказание за ограбление банка. Сразу после нападения полиция задержала его и взяла анализ крови, чтобы уточнить, не находился ли он под действием алкоголя или наркотиков. Вице-спикер Сената Богдан Борусевич, отметил, что "преступник подготовился к атаке и выбрал момент, который был очень медийным".
Сохранились записи инцидента, совершенного на глазах сотен зрителей. На них видно, что мужчина ворвался на сцену во время финала концерта и ударил политика ножом, после этого нападавший еще несколько минут ходил по площадке, вскинув руки. Затем он взял микрофон, заявил, что "невинно сидел в тюрьме" и возложил ответственность на либерально-консервативную "Гражданскую платформу". Известно, что благотворительное мероприятие было закрытым. По одной из версий, преступник проник на него, воспользовавшись журналистским удостоверением.