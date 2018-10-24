ФОТО и ВИДЕО: Десятки людей пострадали в метро Рима перед матчем Лиги чемпионов "Рома" — ЦСКА

К закрытой после инцидента станции метро прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи, которая предположила, что поведение болельщиков могло привести к поломке эскалатора. "По свидетельствам очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе", — сказала глава города.
В то же время издание Championat.com публикует рассказ одного из очевидцев произошедшего: "Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Работникам метро понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит".
На месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи, пожарные расчеты и десятки полицейских. Некоторые россияне из числа участников инцидента, несмотря на произошедшее, отправились на стадион. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, армейские фанаты находились в приподнятом настроении, однако сильно пьяных среди них не замечено.
Российский футбольный союз (РФС) уже объявил о готовности оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Официальный фан-клуб армейцев организовал сбор средств пострадавшим в результате инцидента в римском метро.
Фанаты "Ромы" и ЦСКА подрались перед матчем
Помимо инцидента в метро, перед матчем произошли столкновения болельщиков "Ромы" и ЦСКА. По данным местных СМИ, полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать драчунов. Также сообщалось, что один из россиян получил ножевое ранение в драке, но в российском посольстве в Риме эту информацию опровергли.
Матч между "Ромой" и ЦСКА на стадионе "Олимпико" завершился уверенной победой римлян со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что на трибунах будет находиться около 1,5 тысячи болельщиков из России.