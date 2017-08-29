ФОТО И ВИДЕО: Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 14

До 14 человек увеличилось число жертв урагана "Харви", сообщает американский телеканал Fox News. Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов. В ночь на вторник были спасены и отправлены в пункты временного размещения несколько тысяч человек.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией во вторник отправятся в Техас. Ранее он заявил, комментируя вызванные "Харви" разрушения: "До сих пор мы не сталкивались ни с чем подобным".

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу.

Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Урагану сначала присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, затем он ослаб до первой категории.

Сразу после удара стихии более 300 тыс. человек остались без электричества, оказались разрушены множество домов. В связи со стихийным бедствием в штате Техас были введены чрезвычайные меры.