ФОТО и ВИДЕО: Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 56 человек

Следственный комитет России подтвердил гибель 56 человек в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, еще 44 человека пострадали.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — сообщила она.

"С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре", — добавила Петренко.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что на данный момент опознаны тела пятерых погибших.

Крыша ТЦ ”Зимняя вишня” в Кемерово обрушилась почти на всей площади пожара. Об этом сообщает МЧС России.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные справились с открытым огнем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания", — сказал он.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление. В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов.

Место, в котором возник очаг пожара в торговом центре, пока не установлен. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков. "На месте работают и дознаватели, и следователи Следственного комитета. Проводятся процессуальные действия", — сказал он.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших на пожаре.

Также стало известно, что четыре человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны и допрошены в связи с пожаром.

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании — Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные справились с открытым огнем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания", — сказал он.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление. В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов.

Место, в котором возник очаг пожара в торговом центре, пока не установлен. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков. "На месте работают и дознаватели, и следователи Следственного комитета. Проводятся процессуальные действия", — сказал он.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Также стало известно, что три человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны в связи с пожаром.

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании — Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.