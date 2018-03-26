ФОТО и ВИДЕО: Число погибших при пожаре в Кемерово снова возросло

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков. "К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека", - сообщил Пучков журналистам. Еще шесть человек, по его словам, пока остаются под завалами.

Ранее Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, еще более 40 человек пострадали. "С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре", - добавила Петренко.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что на данный момент опознаны тела 15 погибших.

По данным местных изданий, в больницах остаются 11 пострадавших. Самый тяжелый из них - 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна четвертого этажа. Как пишет "Комсомольская правда - Кемерово", в пожаре у него погибла вся семья - родители и младшая сестра. Ребенка, который получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости, ввели в искусственную кому, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, прилетевшая сегодня в Кемерово.

Также в тяжелом состоянии находится 18-летний юноша, который также спрыгнул с четвертого этажа, но более удачно, чем 11-летний мальчик. У юноши черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Сейчас его состояние ближе к средней степени тяжести. Он находится в больнице вместе с отцом. Остальные девять пациентов находятся в больнице с отравлением угарным газом. Большинство из них при пожаре тоже потеряли родных и близких, отмечает "КП".

В группе "Инцидент Кемерово" опубликован список поступивших в медицинские учреждения с места происшествия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" начался в воскресенье около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Его тушение заняло более 12 часов, при этом в понедельник днем здание снова загорелось.

Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По сообщениям МЧС, в торговом центре практически на всей площади пожара обрушилась кровля.

В "Зимней вишне" работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова - проспекте Ленина.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Накануне глава СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в центральный аппарат СК.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших на пожаре.

Также стало известно, что четыре человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны и допрошены в связи с пожаром.

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании — Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.