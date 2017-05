ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Легковой автомобиль выехал на тротуар на Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, жертвой случившегося стал один человек, не менее десяти пострадали. Пожарный департамент Нью-Йорка в своем Twitter сообщает о 13 пострадавших. Телеканал CBS в своем эфире указывает на 20 пострадавших.

На кадрах трансляции, которую ведет в Periscop пользователь под ником @JosephAzam, видно, как место происшествия оцепили полицейские, к Таймс-сквер прибыла спецтехника, раздаются звуки сирены. Автомобиль, совершивший наезд, висит на столбиках дорожного ограждения.

Специальный корреспондент РБК в США рассказал, что номера у машины — выданные для таксистов. По словам очевидцев, он ехал против направления движения и с большим превышением скорости. Движение в районе происшествия перекрыто.

Свидетели случившегося в разговоре с Reuters отметили, что водитель ехал против движения по встречной полосе в сторону пешеходной зоны, по которой шли люди. Один из пострадавших заявил, что тот действовал умышленно.

Агентство добавляет, что минимум семерых человек погрузили на носилки и несут в сторону машин скорой помощи.

​Как сообщил представитель полиции в эфире CBS, случившееся не связано с терроризмом, водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские, по данным телеканала, задержали злоумышленника, он все время находился в салоне автомобиля.

Главный редактор телеканала i24NEWS Дэвид Шустер со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что водителю 26 лет и ранее он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Reuters указывает, что личность преступника пока не установлена.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал в своем Twitter, что президент США Дональд Трамп уведомлен о случившемся в центре Нью-Йорка.

Person arrested at the scene of Times Square crash https://t.co/PFHQmGQk9q

— Connor Sephton (@ConnorSephton) May 18, 2017