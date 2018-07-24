ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни свыше 20 человек

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Greek Reporter.

Ранее представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос сообщал о гибели 20 человек. Как пишет издание, во вторник рано утром береговая охрана обнаружила тела еще четырех человек в море. Еще 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.