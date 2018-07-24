24.07.2018, 08:21

ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

 (19)
обновлено в 10:11
Интерфакс
EST 42

Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.

Курортный поселок Мати, где располагается вилла, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати "практически перестал существовать".

Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшие.

К спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людей.

Ранее сообщалось, что Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

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