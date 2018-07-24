24.07.2018, 08:21

ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

 (26)
обновлено в 10:11
Интерфакс
EST 55

Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.

Курортный поселок Мати, где располагается вилла, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати "практически перестал существовать".

Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшие.

К спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людей.

Ранее сообщалось, что Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Не верь тому, что написано на заборе!" Клиента Ehituse ABC возмутило поведение магазина во время рекламной кампании

24.07.2018
Для продавцов скидки являются хорошим способом привлечь клиентов, а для клиентов — хорошим способом сэкономить. Кампании проходят, условно говоря, всегда и везде, поэтому неудивительно, что в этом изобилии цифр и условий между потребителем и торговцем то и дело случаются недопонимания.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

24.07.2018
Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.
Подробнее


Хейли: мы не доверяем России и никогда не будем. РФ и США никогда на станут друзьями

24.07.2018
Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли, пишет "Интерфакс".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Вы все фейк". Одна из основательниц Femen покончила с собой

24.07.2018
Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей парижской квартире. Об этом сообщается на сайте феминистического объединения "ОНА", которым информацию подтвердила лидер Femen Анна Гуцол, пишет УНИАН.
Подробнее

Женщина перепробовала разные диеты но, исключив из рациона некоторые продукты, сбросила вес и вылечила себя и близких

24.07.2018
В наше время тема правильного питания очень актуальна. Но диетологи часто противоречат друг другу. В результате обыватель не в силах разобраться, что есть и чем одна методика питания лучше другой. У Анны Ковалевской некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, которые заставили ее испробовать на себе разные методики правильного питания. О результатах женщина рассказала "МК-Эстонии".
Подробнее

Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО NASA: За Сааремаа вращается гигантский вихрь из сине-зеленых водорослей

24.07.2018
Каждое хоть сколько-нибудь теплое лето в Балтийском море цветут сине-зеленые водоросли, и в этом году тоже. Эта сделанная 18 июля фотография со спутника дает небольшое представление, сколько фитопланктона на самом деле живет в нашем море.
Подробнее

ФОТО: В Риге двум эстонцам выписан штраф за неуважение к памятнику — взобрались на монумент Свободы

24.07.2018
22 июля, ранним утром около 5 часов сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили компанию молодых людей, двое из которых неожиданно подбежали к памятнику Свободы и взобрались на него.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Удостоенный звезды Мишлен норвежский ресторанный гигант открыл двери в Таллинне

24.07.2018
В субботу в Таллинне, в центре Ротерманна, открыл двери ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Sabi, открывшей свой первый ресторан в 2011 году в Ставангере, сегодня принадлежат 17 ресторанов в Норвегии и 12 ресторанов в Дании. Общий оборот группы достигает 20 миллионов евро, ежегодно рестораны посещают около 1,8 миллиона человек. Жемчужина группы – расположенный в Ставангере ресторан Omakase, удостоенный в 2016 году знаменитой звезды Мишлен.
Подробнее