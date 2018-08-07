07.08.2018, 16:57

ФОТО и ВИДЕО: Аэропорт Франкфурта частично эвакуировали из-за нарушителя

 (1)
Интерфакс
EST

Службы безопасности провела спецоперацию на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщает во вторник Bild.

В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.

Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает издание.

В твиттере полиции Франкфурта-на-Майне уточняется, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала. В аэропорту была прекращена посадка на вылетающие рейсы.

Позднее полиция Франкфурта-на-Майне объявила о возвращении в нормальный режим работы аэропорта.

"В зоны, затронутые инцидентом, вновь открыт свободный доступ, и работа аэропорта вновь возобновилась", — говорится в сообщении в твиттере местной полиции. Там поблагодарили пассажиров за проявленные понимание и дисциплину.

По некоторым данным, мужчина, нарушивший распорядок работы аэропорта, задержан.

Frankfurdi lennujaamas evakueeriti inimesei Foto: Lugeja foto
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

07.08.2018
Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко.
Подробнее


Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

07.08.2018
Сегодня в дообеденное время машинист поезда Elron, пересекавшего таллиннский микрорайон Рахумяэ, заметил малыша, бежавшего по железной дороге. Машинист остановил поезд, и при помощи полиции ребенок вернулся к своим родителям.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

07.08.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €

Будьте острожны! Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

07.08.2018
2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Очищение и увлажнение! Как правильно ухаживать за кожей летом

07.08.2018
Летом на кожу воздействуют множество неблагоприятных факторов: солнечные лучи, ветер, высокая температура окружающего воздуха. Все они ухудшают состояние кожи, делая ее более подверженной воспалительным процессам и возрастным изменениям. О том, как правильно ухаживать за кожей в летний период Delfi рассказала Элла Туз, косметолог и врач дерматовенеролог, представитель Vitaclinika.
Подробнее