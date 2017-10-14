ФОТО: Грузовой самолет рухнул в море у побережья Кот-д'Ивуара

Самолет, предположительно, перевозил грузы для французской армии и рухнул в море почти сразу после взлета лайнера из аэропорта в Абиджане. Четыре человека погибли, еще шестеро ранены.

В Кот-д'Ивуаре потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщает в субботу, 14 октября, агентство AFP, со ссылкой на военные источники в результате аварии лайнера марки "Антонов" погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Все погибшие оказались гражданами Молдавии.

По предварительным данным, опубликованным ивуарийским новостным порталом Koaci, лайнер вылетел из аэропорта Абиджана Порт-Буэ около 8.30 по местному времени (11.30 мск). На его борту был груз с оборудованием, предназначавшимся для французской армии. Однако вскоре после взлета самолет рухнул в море.

Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы.