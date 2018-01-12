12.01.2018, 16:30

ФОТО: Горящий иранский танкер вынесло к берегам Японии

 (8)
Gazeta.ru
EST
ФОТО: Горящий иранский танкер вынесло к берегам Японии
Foto: HANDOUT, Reuters/Scanpix

Горящий танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, переместился от берегов КНР в исключительную экономическую зону Японии, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на японскую службу безопасности на море.

”В настоящее время танкер находится в 300 км от острова Амамиосима. Наш патрульный самолет и корабль ведут наблюдение. На месте над тушением пожара работают китайские службы, ведем наблюдение, с тем чтобы при признаках утечки масла или падения людей в море принять меры. Пока утечки масла не зафиксировано”, — сказали в пресс-службе ведомства.

Танкер столкнулся с сухогрузом из Гонконга 7 января, после чего загорелся. На борту находились 32 человека, по меньшей мере один из них погиб. 10 января на танкере произошел взрыв.

Читайте также:
73 500€
Tallinn, Квартира
125 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
185 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
127 800€
Tallinn, Квартира
189 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии