ФОТО: Германию и Австрию завалило снегом, объявлено чрезвычайное положение

В Сети появились множество фотографий заснеженных трасс в Германии и Австрии, заваленных снегом домов. Поступали сообщения о пострадавших из-за снегопадов. Есть информация о погибшем в горах Австрии 16-летнем подростке. Он попал в сошедшую лавину, спасти его не смогли.

Несколько регионов объявили чрезвычайное положение, поскольку дороги, железнодорожные пути и горнолыжные курорты остаются закрытыми. Сотни туристов и жителей отрезаны в Австрии из-за необычайно высокого лавинного риска.

Оказались заблокированы снегопадом жители поселка Хоэнтауэрн в Австрии. Дорога полностью закрыта, 270 человек, в том числе туристы и 60 детей, остаются отрезанными от большой земли. Но местные жители заявляют, что в деревне достаточно продовольствия и газа.

"Деревня безопасна, и мы держим улицы чистыми", — сказал Франц Хаас, владелец отеля в Хоэнтауэрне. "Дети наслаждаются прогулками на свежем воздухе, катанием на санях и возведением снеговиков. Единственное, мы порекомендовали нашим постояльцам немного экономить газ и не нагревать комнаты до +28 градусов".

В Национальном парке в Австрии под снегом оказываются непривыкшие к подобным погодным условиям животные. Некоторых удается спасти — их вручную откапывают лопатами.

