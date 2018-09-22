ФОТО: "Это столетие для Вас было отмечено множеством испытаний и мук". Папа Франциск обратился к жителям Литвы

"Я не знаю, что будет завтра, но мы знаем, что каждое поколение должно чтить взлелеявший его "дух", который помог каждую очную ставку с болью и несправедливостью превратить в возможность. Только так корни, которые помогли взрастить сегодняшние плоды, останутся жизнеспособными и здоровыми.

А у этого народа на самом деле крепкий "дух", который помог ему не сломаться и постоянно творить! Вот строка из вашего гимна: "В прошлом Твои сыновья Да силу черпают", чтобы смело смотреть в глаза настоящему", — сказал Франциск.

Папа отметил, что за всю свою историю Литва сумела собрать, приютить людей разной национальности и вероисповедания.

"На этих землях все находили себе дом: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, старообрядцы, мусульмане и евреи — все мирно жили вместе, пока не пришла тоталитарная идеология, насилие и недоверие которой подкосило способность принять другого и не придавать значения различиям", — сказал папа.

Понтифик отметил, что черпая силу из прошлого, мы заново находим эти корни и восстанавливаем их, в этом наша исключительность и самобытность (…): толерантность, гостеприимство, уважение и солидарность.

"Глядя на мир наших дней, когда слышно все больше голосов, сеющих раздор и дробления, пользуясь небезопасностью и конфликтами, или утверждающих, что безопасность можно обеспечить только с помощью сохранения своей культуры и попытки избавиться от других, растоптать их и выгнать, Вы, литовцы, должны сказать свое слово: "Принять различия", — сказал Франциск.

"Завязывая диалог, будучи открытыми и понимающими, вы можете стать мостом между Восточной и Западной Европой", — добавил он.

По словам папы Франциска, воспитывать в себе эти качества Литве позволят "плоды зрелой истории, которые ваш народ может предложить мировому сообществу, а особенно европейскому сообществу".

Глава Папского престола также призвал Литву уделить особое внимание молодежи, которая является не только будущим государства, но и настоящим.

"Народ, в котором у молодежи есть достаточно места для роста и работы, поможет молодым людям чувствовать себя важными при формировании социального и культурного строя. Так все смогут с надеждой смотреть в будущее", — утверждает Папа Римский.

Его самолет совершил посадку в Вильнюсском аэропорту после 11 ч. Папу римского в аэропорту встретила государственная делегация, в составе которой были президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер Викторас Парнцкетис, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис. министр иностранных дел Линас Линкявичюс, посол Литвы у Светого престола Пятрас Заполскас.