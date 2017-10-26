ФОТО: Депутат Верховной Рады Мосийчук ранен в результате взрыва в Киеве

В Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" в результате взрыва ранения получил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, сообщает в среду вечером его пресс-служба.

Депутат госпитализирован, говорится в сообщении, опубликованном на странице парламентария в фейсбуке.

Всего в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них скончался по дороге в больницу, сообщила начальник пресс-службы полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в фейсбуке. "По предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали четырех человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших. Состояние остальных раненых — неизвестное", — сообщила Блищик. По ее словам, информация о взрыве поступила в 22:05.

В свою очередь, как заявила пресс-секретарь народного депутата Анна Сеник в эфире 112 телеканала, у Мосийчука был эфир на телеканале "Эспрессо". Когда он выходил со своим охранником из здания, машина, которая была припаркована около входа в здание телеканала, взорвалась.

По ее словам, Мосийчука доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь. "Какие у него травмы неизвестно", — сказала Сеник. Она также не смогла сказать, в каком состоянии находится охранник, который был рядом с Мосийчуком во время взрыва.

Сеник также сообщила, что Мосийчук не раз получал угрозы в свой адрес.

В то же время народный депутат из фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько на своей странице в фейсбуке сообщил, что в настоящее время Мосийчука оперируют. "Игоря оперируют, у него много осколочных ранений. Тяжело ранен также помощник", — отметил он.

МВД Украины назвало одной из версий взрыва в Киеве работу российских спецслужб

В МВД Украины считают, что ко взрыву в Киеве, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, могут быть причастны российские спецслужбы. Министерство назвало произошедшее терактом.

"По моему личному убеждению и вероятнее всего, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля", — заявил телеканалу "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк. "В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы", — добавил он.

Ту же версию высказал член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. "Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он у себя в фейсбуке.

Геращенко также расценивает произошедшее как теракт. По его данным, взрывное устройство было закреплено на мотоцикле, припаркованном рядом с выходом из здания телеканала "Эспрессо". Ударной волной в домах вокруг выбило стекло, исходя из этого мощность бомбы оценивается не менее чем в 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва, пишет Геращенко, погиб один человек, его личность устанавливается. Пострадали депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы.

СБУ будет расследовать взрыв в Киеве как теракт

Взрыв у здания телеканала "Эспрессо" в Киеве квалифицирован как теракт, его расследованием займется Служба безопасности Украины", сообщает в четверг МВД страны.

По уточненным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них — охранник депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука — скончался по дороге в больницу. Сам Мосийчук получил множество осколочных ранений, ему потребовалась срочная операция. Тяжело травмирован также украинский политолог Виталий Бала.

По информации МВД Украины, взрывное устройство, закрепленное на припаркованном мотоцикле, сработало, когда Мосийчук выходил после эфира из офиса телеканала "Эспрессо". Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, мощность бомбы может достигать 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.