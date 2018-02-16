ФОТО DELFI: В Вильнюсе состоялось праздничное шествие

По случаю 100-летия восстановления Литовского государства 16 февраля утром в Вильнюсе с Кафедральной площади до кладбища Расу (на этом кладбище похоронены подписанты Акта 16 февраля Йонас Басанавичюс и Йонас Вилейшис) прошла тысячная колонна жителей.

"Я думаю, это очень важный праздник, особенно для меня, поскольку я учусь в гимназии им. Й.Басанавичюса. В нашей гимназии по этому случаю было много мероприятий, наверное чувствуется, что этот день особый, это столетие", — сказала BNS гимназистка Аушра Пабединскайте.

Молодежь собралась на праздник с флагами, у многих была одежда в цветах национального флага, некоторые — в национальной одежде. Статьи по теме: В Вильнюсе открыли экспозицию Акта о независимости от 16 февраля (85) Германия передала Литве акт о восстановлении независимости от 16 февраля 1918 года (33) По данным полиции, на шествие собрались 2000–3000 человек, большая их часть — школьники, но с ними шли семьи с детьми, молодежь и пожилые люди.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, который проводил колонну с Кафедральной площади, призвал жителей к радости — ведь сейчас в Литве снова может развеваться триколор. "Не так давно, когда мне было 15 лет, когда я ездил в гости к очень замечательному дяде, выяснилось, что он около 10 лет провел в лагере по простой причине — он поднял над своей школой такой флаг, трехцветный.

Сегодня мы принесли триколоры и Погоню, они свободно развеваются в нашем городе, который является почти 700 лет столицей Литвы", — сказал Шимашюс. Собравшихся со сцены приветствовал актер, играющий роль Йонаса Басанавичюса — он порадовался, что был найден Акт от 16 февраля, но вместе с тем заметил, что это — всего лишь документ, а самое главное — идея независимости.

"Я пришел сказать вам, чтобы искали независимость не в архивах, не в музеях, это важный документ, но на самом деле это только бумага, документ. Ищите независимость в своих сердцах и головах, вы должны найти это сегодня, если думаете о будущем страны", — сказал он. Шествие молодежи 16 февраля "Дорогой Литовского государства" проходит третий год подряд.

Колонна тронулась с Кафедральной площади и прошла мимо важных исторических зданий и мест: мимо Дома подписантов, где был подписан Акт, мимо филармонии, где в начале прошлого столетия заседал Вильнюсский Сейм, потребовавший независимости Литвы (всего 16 объектов). 16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы подписал Акт о независимости государства. Одна копия этого документа в прошлом году была найдена в берлинском архиве профессором университета им. Витаутаса Великого Людасом Мажилисом. Германия передала его Литве на 5 лет.