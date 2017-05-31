ФОТО: Число жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле достигло 80

Сильный взрыв произошел рядом с дипломатическим районом Кабула в среду, сообщила BBC News. По информации Associated Press, погибших и раненых не менее 50.

Предположительно на площади Занбак взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрыв вызвал панику. Полиция оцепила прилегающие районы. Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис.

До 80 возросло число жертв взрыва, сообщают западные СМИ со ссылкой на афганские официальные лица. Кроме того, согласно поступившим данным, более 300 человек ранены.

По сообщениям СМИ, французские власти заявляют, что в результате взрыва ущерб нанесен зданиями посольств Франции и Германии.

По данным кабульской полиции, у здания посольства Германии было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. "Была подорвана автомашина с взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", — сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.

Взрыв произошел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан".

За последние месяцы в Кабуле произошло несколько нападений смертников. В частности, в мае террорист взорвался рядом с конвоем, проходившим мимо посольства США, тогда погибли не менее восьми гражданских лиц.