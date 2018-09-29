29.09.2018, 20:40

ФОТО: Число жертв природной катастрофы в Индонезии превысило 800 человек

 (9)
обновлено в 12:03
Deutsche Welle
EST 14
Galerii: 9 pilti
Sulawesi maavärin ja tsunami Foto: ANTARA FOTO, REUTERS

В Индонезии в результате двух землетрясений и вызванных ими цунами погибли не менее 832 человек. Свыше 500 человек получили травмы, сообщили местные власти в воскресенье, 30 сентября.

Число жертв еще может значительно увеличиться. Спустя 36 часов после природной катастрофы спасателям так и не удалось добраться до всех населенных пунктов вдоль побережья острова Сулавеси. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что счет жертв может пойти на тысячи. До сих пор данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу с населением более 350 тысяч человек.

Не сработала система оповещения

В городе Палу не сработала система оповещения о цунами, и в момент трагедии большое число людей находилось на пляже, где должен был состояться фестиваль. "Сирены не было, многие люди не знали об опасности", - сообщил глава индонезийского ведомства по защите от катастроф Сутопо Нугрохо. В Палу разрушены тысячи зданий, включая частные дома, торговые центры, больницы и отели. Обрушился и крупнейший мост города.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, к 80 километрам к северу от Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация властями спасательных операций была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и близлежащим городом Дунгала, самым близким к эпицентру землетрясения, была оборвана.

В Индонезии, где проживают около 260 млн человек, регулярно происходят землетрясения. Во время одного из последних стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, который расположен к востоку от Бали, погибли более 500 человек. Во время цунами в конце декабря 2004 года в Индонезии погибли более 160 тысяч человек.

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