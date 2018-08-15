15.08.2018, 09:50

ФОТО: Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 38 человек

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Интерфакс
EST
Genova
GenovaFoto: Stefano Rellandini, REUTERS

По меньшей мере 38 человек, согласно последним данным, погибли при обрушении пролета моста в итальянской Генуе, сообщает в среду Corriere della Sera.

Среди погибших трое детей в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Во вторник вечером сообщалось о 30 погибших.

Обрушение автомобильного моста произошло во вторник днем. По данным газеты, из-за ЧП 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, которые находились под мостом.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Tallinn Hockey weekend
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