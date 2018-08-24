24.08.2018, 17:29

ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии

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Вести
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FINLAND-ACCIDENT
FINLAND-ACCIDENTFoto: TIMO HARTIKAINEN, AFP

Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat.

ДТП произошло около 15 часов по местному времени в окрестностях города Куопио. По предварительным данным, у совершавшего чартерные рейсы автобуса отказали тормоза — при въезде на эстакаду он протаранил несколько остановившихся на светофоре легковых машин, после чего пробил ограждение и с высоты 10 метров рухнул на рельсы.

Работающие на месте аварии спасатели подтвердили гибель четырех человек. В больницу были доставлены 19 человек, причем это не только пассажиры автобуса, но и водители помятых легковых машин.

На данный момент власти не могут назвать точное число людей, находившихся в салоне автобуса.

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