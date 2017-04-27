ФОТО: Барышников получил гражданство Латвии за особые заслуги

Сейм в четверг принял решение о предоставлении гражданства Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии известному артисту балета и актеру Михаилу Барышникову, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.

Депутаты Сейма приняли решение единогласно. Барышников в это время был в парламенте, а также встречался с депутатами комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. После голосования Барышникову преподнесли цветы. Сегодня в 15 часов в парламенте пройдет церемония вручения артисту паспорта гражданина Латвии.

Ранее Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".