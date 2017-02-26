ФОТО: Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане: 28 пострадавших

Число пострадавших после въезда водителя пикапа в толпу людей в Новом Орлеане увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает ABC News.

Шеф полиции города Майкл Харрисон заявил, что один человек задержан, он проверяется на употребление алкоголя или наркотиков. В полиции не рассматривают инцидент как теракт.

По данным журналиста местного телеканала WWL-TV Дэнни Монтеверде, среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Он также привел слова мэра города, который сообщил, что водитель пикапа находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане в ходе праздничного шествия.

