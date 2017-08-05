ФОТО: Адская жара в 11 европейских странах стала причиной по меньшей мере двух смертей

Антициклон под названием "Люцифер" принес в Южную Европу аномальную даже для теплых стран жару, достигающую порой 47 градусов по Цельсию. Особенно жарко в Италии, в популярных среди туристов Риме, Венеции, Вероне.

До 40 градусов температура поднимается также в Испании, Франции, Греции и Хорватии.

ABC сообщает, что по меньшей мере два человека уже погибли от жары — один в Румынии, другой — в Польше.

На Майорке (Испания) расследуют, стал ли причиной смерти 17-летнего парня перегрев.

Затяжной период без дождей привел также к массовым лесным пожарам. Например, в Албании с 75 возгораниями лесов борются пожарные и солдаты. Правительство Албании обратилось к Евросоюзу с просьбой о помощи в этой сложной кризисной ситуации.