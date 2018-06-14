Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018

”Особенно мрачные тона предстоящему Чемпионату мира по футболу придает то, что он будет проходить одновременно с голодовкой Олега Сенцова и ряда других украинских политзаключенных, выдвинувших принципиальное требование об освобождении всех украинских политзеков”, — говорится в заявлении.

”В этих условиях мы осуждаем позицию некоторых западных лидеров, которые собираются посетить Чемпионат мира по футболу в России, тем самым вольно или невольно поддерживая диктаторский режим в России. Мы призываем всех лидеров демократических государств отказаться от какой-либо поддержки данного мероприятия”.

Как сообщает ”Медуза”, церемонию открытия чемпионата мира по футболу посетят главы 17 держав: список состоит из стран СНГ, Ближнего Востока, Восточной Африки, Латинской Америки, а также не признанных почти никем государств и КНДР.