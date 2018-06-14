14.06.2018, 15:57

Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018

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rus.delfi.ee
EST 16
Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018
© AFP / Scanpix

Постоянный комитет ежегодно проводимого в Вильнюсе Форума свободной России в соответствующем заявлении призывает лидеров стран Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу, не участвовать в мероприятии и не поддерживать его в какой-либо форме, пишет латвийский Delfi.

В распространённом заявлении Постоянного комитета ФСР, куда входят Марат Гельман, Андрей Илларионов, Гарри Каспаров, Марк Фейгин, Евгения Чирикова и др., говорится об ужесточении репрессий путинского режима внутри страны и агрессивной политике по отношении к международному сообществу. Постоянный комитет осуждает позицию ряда лидеров демократических государств, которые собираются посетить Чемпионат.

”Особенно мрачные тона предстоящему Чемпионату мира по футболу придает то, что он будет проходить одновременно с голодовкой Олега Сенцова и ряда других украинских политзаключенных, выдвинувших принципиальное требование об освобождении всех украинских политзеков”, — говорится в заявлении.

”В этих условиях мы осуждаем позицию некоторых западных лидеров, которые собираются посетить Чемпионат мира по футболу в России, тем самым вольно или невольно поддерживая диктаторский режим в России. Мы призываем всех лидеров демократических государств отказаться от какой-либо поддержки данного мероприятия”.

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Как сообщает ”Медуза”, церемонию открытия чемпионата мира по футболу посетят главы 17 держав: список состоит из стран СНГ, Ближнего Востока, Восточной Африки, Латинской Америки, а также не признанных почти никем государств и КНДР.

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