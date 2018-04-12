"Форум свободной России" в Вильнюсе: как оппозиции жить при Путине

Новая эмиграция И все же историческая параллель напрашивается. Подобно волне эмигрантов, бежавших от большевиков из революционной России 1918 года, спустя ровно сто лет российские граждане, так или иначе не видящие себе места на родине, обсуждают, как им дальше жить. Все дискуссии участников вильнюсской встречи так или иначе сводятся к стратегиям жизни (а для кого и выживания) внутри или за пределами путинской России.

Волнуют их общие вопросы, один из них — как способствовать уходу нынешней власти, которую собравшиеся считают клептократической, недемократичной и преступной, но в то же время достаточно успешной и устойчивой. "Все желают, чтобы этот режим скорее закончился, и мы склонны себя обманывать насчет его устойчивости", — предостерег экономист Дмитрий Некрасов, уехавший жить в Литву. "Чисто формально шестилетний срок Путина — последний, но ни один человек не верит, что он уйдет", — сказал адвокат Марк Фейгин.

Другая общая дилемма для участников вильнюсской встречи: как строить жизнь с учетом того, что политические перемены в России могут не наступить в ближайшие годы, но в то же время подготовиться к ним. "Наша концепция такая: рано или поздно откроется окно возможностей, и к этому надо быть готовым", — сказал исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков, живущий в Лондоне.

"Трехступенчатая ракета" Гельмана На форуме обсуждался и вопрос, что делать, если или когда то самое "окно возможностей" возникнет. Звучали не новые уже призывы к масштабной люстрации. "Новая прекрасная Россия не должна иметь юридических корней с преступным режимом", — как сказал кто-то из участников форума. Один из тех, кто призывает к такой люстрации — политик Алексей Навальный. Но, как выразился живущий в Черногории галерист Марат Гельман , все не смогут пойти под знаменами одного оппозиционного политика.

"Многие сомневаются, что Навальный будет хорошим демократическим лидером", — сказал Гельман. Поэтому, по его словам, необходим не один, а несколько лидеров, вокруг которых смогут объединиться люди демократических принципов, уважающие права человека. В этой связи он предложил ориентироваться на образ "трехступенчатой ракеты": одни люди — чтобы сменить власть, другие — чтобы уберечь страну от кризиса во время передачи власти, и третьи — чтобы установить новые политические правила.

Только пока таких людей практически не видно, а оппозицию в России скорее следовало бы называть новым диссидентским движением, возражает экономист Владислав Иноземцев. По его словам, несогласных с режимом Путина людей отличает то, что вместо совместной подготовки к смене политической культуры они заняты поиском альтернативного лидера для России.

"Против серой массы назначенцев, возглавляемой одним харизматичным лидером, диссиденты пытаются выставить своих харизматиков, а они "мочат" друг друга", — заметил Иноземцев. "Я скажу, может быть, крамолу, но для меня фигуры Путина и Навального идентичны. Вождизм не доводит до добра", — сказал Иноземцев в интервью DW.