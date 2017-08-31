Forbes представил список самых влиятельных россиян столетия по версии читателей

Журнал Forbes представил список самых влиятельных россиян за последние сто лет по версии читателей. Голосование приурочено к 100-летию со дня выхода первого номера Forbes. Составить собственный список самых влиятельных соотечественников можно здесь.

Самым влиятельным россиянином за последние 100 лет читатели признали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Его выбрали 52,2% проголосовавших.

На втором месте — советский политический и партийный деятель Иосиф Сталин, за него голоса отдали 44,6% читателей.

На третьей позиции расположился президент РФ Владимир Путин, у него 43,6%.

Четвертое место занял советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий с 35,6% голосов читателей.

Ученый и инженер-конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев получил пятое место, у него 34,6% голосов читателей.

Достойным списка самых влиятельных 32,6% проголосовавших сочли революционера и основателя СССР Владимира Ленина.

На седьмом месте — маршал Советского Союза Георгий Жуков, его вклад в победу в Великой отечественной войне оценили 31,7% участников голосования.

Изобретатель и конструктор, создатель автомата Калашникова — Михаил Калашников расположился на восьмом месте (30,9% голосов).

Сергей Брин — один из богатейших людей мира, сооснователь корпорации Alphabet (Google) занимает девятое место. 18,7% участников опроса посчитали его одним из самых влиятельных людей столетия.

Десятку лидеров замыкают создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров и сооснователь российской соцсети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. За них проголосовало одинаковое количество читателей — по 16,9%.

Кроме этого, и сама редакция Forbes и консультанты журнала выбрали россиян, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы. Список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes опубликован в сентябрьском номере журнала.