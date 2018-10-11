11.10.2018, 07:40

"Фонтанка" назвала имя третьего "отравителя из ГРУ", побывавшего в Солсбери

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NEWSru.com
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Salisbury
SalisburyFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Интернет-издание "Фонтанка" обнародовало имя третьего предполагаемого фигуранта уголовного дела об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщником Александра Петрова и Руслана Боширова, о которых пресса много писала ранее, был 45-летний Сергей Федотов. Все трое, предположительно, являются сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

По данным "Фонтанки", Сергей Федотов в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами. Предполагается, что такие паспорта вручают именно российским разведчикам. В Чехии троица, вероятно, следила за Сергеем Скрипалем, который контактировал с чешскими спецслужбами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом. А улетел Федотов 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать одновременно, так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

По информации "Фонтанки", Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76 — штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, как и в истории Петрова — Боширова, докопаются до его настоящего имени и биографии.

Помочь "Фонтанке" в дальнейшем расследовании готовы сотрудники издания The Insider, которое многое сделало для раскрытия личностей исполнителей отравления — Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина. "Мы готовы сотрудничать с "Фонтанкой". Если они выразят такое желание, мы с радостью вместе с ними поисследуем этого третьего человека", — сказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Доброхотов отметил, что наблюдения "Фонтанки" кажутся ему очень интересными и небезосновательными. Однако поскольку журналисты издания не приводят в своей статье никаких персональных сведений о Федотове, другие журналисты не смогут воспользоваться их материалами и продолжить расследование.

Доброхотов подчеркнул, что, используя данные загранпаспорта Федотова, которыми обладают журналисты "Фонтанки", можно узнать о нем более подробную информацию, в том числе уточнить его перелеты, получить данные о российском паспорте и попробовать выяснить его настоящее имя.

Напомним, о том, что в отравлении Скрипалей подозреваются предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, в сентябре заявили британские власти. По версии Лондона, именно они 4 марта нанесли боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку входной двери дома Скрипаля в Солсбери, после чего экс-полковника и его дочь Юлию госпитализировали в бессознательном состоянии.

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Вскоре после сентябрьского заявления британской полиции появившиеся перед камерами телеканала RT мужчины, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили, что действительно ездили в Солсбери. Однако, по их признанию, поездка была совершена с туристическими целями — чтобы осмотреть местные достопримечательности, в том числе собор.

После этого группа расследователей Bellingcat объявила, что на самом деле Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Петров — военврач Александр Мишкин. Обоим фигурантам дела Скрипалей в 2014 году было присвоено звание Героя России. Сообщалось также, что напарники за последние годы неоднократно бывали за границей.

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