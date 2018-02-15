Флоридский стрелок приобрел винтовку, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия

Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам школы города Парклэнда штата Флорида, предстанет перед судом в четверг, сообщили адвокаты.

По поступающей в СМИ информации, правоохранительные структуры проводят обыск в доме, где проживал стрелок, и других местах, которые не раскрываются.

Установлено, что Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Полиция, изучавшая компьютерные сайты, которыми пользовался Круз, обнаружила большое количество фотографий различных образцов оружия, другие материалы, на основании которых, по их мнению, можно предположить, что Круз был склонен к насилию.

Бывшие соученики Круза считают, что поступок стрелка можно было предвидеть. Один из школьников сообщил телеканалу CNN, что Круз "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его". "Все могли предвидеть, что произойдет это сумасшествие", — сказал он.

Как сообщил журналистам местный шериф, 19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

В то же время, бывший учитель подозреваемого Джим Гард охарактеризовал Круза как спокойного уравновешенного ученика, с которым никогда не возникало никаких проблем. "На занятиях в классе он был спокойным ребенком. То, что произошло, просто шокирует, это невероятно", — сказал педагог телеканалу.

Как сообщают местные медики, пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Состояние еще десяти раненых оценивается как не опасное для жизни.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил на пресс-конференции, что обсудил ситуацию по телефону с президентом Дональдом Трампом. "То, что случилось — абсолютное зло в чистом виде. Наш штат не терпит насилия. У нас есть правоохранительные структуры, которые всегда защитят нашу безопасность", — сказал он журналистам.

Как сообщалось ранее, жертвами стрельбы в школе стали 17 человек.