Флинн назвал российские компании, которые платили ему деньги за выступления

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию о своих доходах: выяснилось, что часть гонораров за выступления достались ему от трех связанных с Россией компаний. Это подтвердила налоговая декларация уволенного советника, на которую ссылается The Washington Post.

Флинн потерял пост после того, как дезинформировал руководство о контактах с послом России в США. Теперь же оказалось, что его связи с Россией этим не ограничивались. Бывший работник Белого дома представил декларацию о своих доходах, полученных с 2014 года за сотрудничество с технологическими компаниями, политическими группами, а также за выступления — всего 1,3 млн долларов.

Первая версия финансовой отчетности была подана в управление этики и в Белый дом 11 февраля — за несколько дней до того, как ему пришлось покинуть свой пост. Тогда он не раскрыл названия компаний, для которых готовил свои публичные выступления. WP сообщает, что процедура проверки его бумаг была прервана из-за его отставки. Но после этого чиновники Белого дома попросили его закончить процедуру и уточнить все организации, которые платили за его речи.

В итоге Флинн указал среди источников дохода телеканал RT, американскую авиатранспортную компанию, входящую в состав российской "Волга-Днепр", а также другую компанию из США — Kaspersky Government Security Solutions, подконтрольную "Лаборатории Касперского".

Как отмечает DW, в документе не называется сумма гонораров, полученных Флинном, но информация об этих денежных поступлениях внесена в графу "источники дохода выше 5000 долларов в год".

Флинн подал в отставку с поста советника президента после того, как дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. Он утверждал, что не обсуждал санкции и тему выборов. По данным СМИ, диалог Флинна с Кисляком состоялся в день, когда уходящая администрация Барака Обамы объявила о новых санкциях в отношении России, которые включали в себя высылку десятков дипломатов. Президент России Владимир Путин после паузы решил не отвечать зеркальными мерами.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Флинну следует дать показания конгрессу по поводу своих предполагаемых связей с Россией. Накануне стало известно, что Флинн дал согласие ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов при условии, что ему не будут предъявлены никакие уголовные обвинения в связи с расследованием. Однако сенат отклонил эту просьбу.