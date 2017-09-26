Финское ведомство: персональные данные 6000 человек утекли в интернет

Ведомство здравоохранения и социального развития THL сообщает об утечке в сеть персональных данных 6000 человек, передает Yle.

Уполномоченный по конфиденциальности информации проинформировал THL об утечке в августе. Данные были сразу удалены из интернета. Персональные данные были доступны в сети с апреля этого года.

По сообщению THL, речь идет об ошибке, произошедшей из-за человеческого фактора. Информация, попавшая в интернет, не содержала адресов или данных о болезнях людей. В сеть утекли результаты лабораторных анализов, рассказывающих о резистентности бактерий к антибиотикам.

THL отправило лицам, личные сведения которых попали в сеть, письмо, в котором ведомство приносит свои извинения и рекомендует следить за данными своих банковских и кредитных карт.

Генеральный директор THL Юхани Эскола говорит, что ведомство несет ответственность за случившееся.

Согласно имеющейся информации, никто пока не злоупотребил утечкой информаци

Уполномоченный по конфиденциальности информации проинформировал THL об утечке в августе. Данные были сразу удалены из интернета. Персональные данные были доступны в сети с апреля этого года.

По сообщению THL, речь идет об ошибке, произошедшей из-за человеческого фактора. Информация, попавшая в интернет, не содержала адресов или данных о болезнях людей. В сеть утекли результаты лабораторных анализов, рассказывающих о резистентности бактерий к антибиотикам.

THL отправило лицам, личные сведения которых попали в сеть, письмо, в котором ведомство приносит свои извинения и рекомендует следить за данными своих банковских и кредитных карт.

Генеральный директор THL Юхани Эскола говорит, что ведомство несет ответственность за случившееся.

Согласно имеющейся информации, никто пока не злоупотребил утечкой информации.