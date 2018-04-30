30.04.2018, 22:00

Финское СМИ удалило детскую программу с образом индейца по причине жалобы зрителей на расизм


rus.delfi.ee
EST
indiaanlane
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В руководстве Yle заявляют, что компания должна более внимательно и чутко подходить к вопросу о том, как в программах изображаются представители различных меньшинств, сообщает Yle.

Yle удалило видеоклип с участием оркестра Herra Heinämäen Lato из детской программы Pikku Kakkonen и с портала Lasten Areena. В дальнейшем программу можно увидеть лишь на страницах архива Yle Elävä Arkisto.

Причиной удаления стали негативные отзывы зрителей, которые посчитали образ музыканта-индейца оскорбляющим их чувства.

– Раньше финны смеялись, например, над образами негров в фильме ”Пекка и Пяткя” или саамов в скетче ”Нуннука”, но теперь мы понимаем, что такое отношение является расистским и оскорбительным, — говорится в пресс-релизе, выпущенном под подписью начальника отдела Yle Luovat Sisällöt Вилле Вилена.

По словам Вилена, Yle должно все более внимательно и чутко подходить к вопросу о том, как в программах компании изображаются представители различных меньшинств.

В соцсетях многие осудили решение Yle и назвали его преувеличением.

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