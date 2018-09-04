04.09.2018, 21:10

Финское исследование: сексуальные домогательства в адрес детей и подростков распространились в соцсетях


rus.delfi.ee
EST
Foto on illustreeriv.
Foto: Tiit Blaat

Правозащитная организация Pelastakaa lapset провела исследование, согласно которому многие молодые пользователи соцсетей не против отправки фото и видео эротического содержания сверстнику, пишет Yle.


Домогательства сексуального характера в адрес ровесников становится распространенным явлением среди молодежи. В течение прошлого года почти каждый третий ребенок или подросток был свидетелем сексуальных домогательств в сети, совершаемых другим ребенком или подростком.

Явление имеет различное распространение в зависимости от пола: так, более 10% девочек и менее 5% мальчиков заявили об испытанных ими проявлениях сексуальных домогательств в интернете.

В опросе приняли участие 3200 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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Финское исследование: сексуальные домогательства в адрес детей и подростков распространились в соцсетях

04.09.2018
Правозащитная организация Pelastakaa lapset провела исследование, согласно которому многие молодые пользователи соцсетей не против отправки фото и видео эротического содержания сверстнику, пишет Yle.
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