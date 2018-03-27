Финский ученый — о последствиях высылки дипломатов: Россия может демонстрировать военную мощь в Балтийском море

Финская газета Ilta-Sanomat поинтересовалась у экспертов по внешней политике: какими могут быть последствия высылки российских дипломатов?

”Россия, очевидно, ответит высылкой. Их число будет соответствовать числу высланных российских. Это может в начальной фазе быть достаточный сигнал — с обеих сторон”, — полагает научный сотрудник Финского института внешней политики Матти Песу.

Также газета спросила о других возможных действиях со стороны РФ. В контексте этого вспоминаются случаи нарушения воздушного пространства, споры об опекунстве над детьми и поток беженцев, использующих подержанный автомобили для пересечения восточной границы.

”Я думаю, что такого рода средства могут быть в инструментарии России. Внешняя политика России не показывает признаков успокоения”, — поведал Песу.

”Россия может демонстрировать свою военную мощь в Балтийском море, как и ранее. Россия хочет сохранить момент непредсказуемости по части того, что и когда она делает”, — полагает эксперт.