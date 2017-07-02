Финский министр финансов предлагает расширить возможности стран еврозоны вмешиваться в проблемы других стран-членов

Европейская комиссия минувшей весной выпустила ряд документов, обсуждающих будущее союза. Первый документ был обнародован в марте в Риме на торжествах по случаю 60-летия Римского договора.

Министр финансов Финляндии Петтери Орпо (Коалиционная партия) находит в этих документах ряд тем, по которым он готов углубить сотрудничество между странами ЕС. Одним таким вопросом является оборона, передает Yle.

- Если мы инвестируем один евро в совместную общеевропейскую оборону, то получим обратно безопасность на сумму, равную 10 евро, так говоря простым языком. Финляндии выгодно быть среди стран, стремящихся развивать оборону ЕС быстрыми темпами.

Проблемой в этом углублении сотрудничества является то, что часть стран ЕС не считает совместную оборону ЕС необходимой, потому что они состоят в НАТО. По словам Орпо, страны ЕС смогли бы продвигаться в данном вопросе разными темпами.

- У стран ЕС различные потребности. Большинство стран являются также членами НАТО, а мы нет. Поэтому, с точки зрения Финляндии, все, что можно сделать в целях развития сотрудничества, выгодно нам.

Орпо хочет расширить полномочия стран еврозоны

Еврокризис раскрыл ряд структурных недостатков экономик стран еврозоны. В некоторых странах уровень задолженности превышает нормы, в других борются с неуплатой налогов, в третьих балансы банков вызывают опасения.

Министр финансов Орпо готов расширить возможности стран еврозоны вмешиваться в проблемы других стран зоны евро.

- Речь идет все-таки о зоне евро, где риски должны быть как можно более низкими. Мы должны в еврозоне иметь сильный мандат вмешиваться в структурные проблемы.

Орпо подчеркивает, что Финляндия сама выполняет свои обязательства. По его словам, речь идет о странах, в которых уровень госзадолженности превышает нормы, что, в свою очередь, осложняет возможности государства получить долг.

Орпо отклоняет предложение о создании новых институтов для выполнения этой задачи. По его мнению, ответственность за контроль мог бы нести совет министров финансов стран еврозоны.

Орпо выступает против совместных еврооблигаций и министра финансов еврозоны

- Мы выступаем против евробондов, и я не верю, что они будут на повестке дня. Франция не собирается предлагать создание евробондов. Германия выступает против них. Только Испания — за еврооблигации.

Финляндия также выступает против совместной системы защиты банковских вкладов. Ряд европейских стран опасается, что им пришлось бы спасать кризисные банки других стран.

Действующее правительство вряд ли намерено одобрить совместную систему защиты банковских вкладов или еврооблигации. В правительственную программу внесли два года назад формулировку, согласно которой совместную ответственность стран еврозоны нельзя расширять.