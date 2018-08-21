21.08.2018, 21:40

Финские военные раз в неделю будут есть только вегетарианскую еду

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rus.delfi.ee
EST
Finland Ice Hockey Soldier
Finland Ice Hockey SoldierFoto: Jussi Nukari, AP

В качестве вегетарианских блюд, в числе прочего, будут предлагать соевые палочки и грибной протеин куорн, сообщает финнский новостной портал Yle.

В армейских столовых с осени станет больше вегетарианской еды. Один день в неделю будет вегетарианским, сообщает майор Эйя Пулкки из центра логистики оборонительных сил.

Обед и ужин одного дня не будут оба вегетарианскими, но общее недельное меню будет включать в себя дневной объем вегетарианских блюд. Таким образом, в неделю будут дважды предлагать вегетарианскую еду, будь то ужин или обед.

Рыба исключается из списка ингредиентов вегетарианских блюд. Молочные продукты и куриные яйца разрешается использовать. Военнослужащим, в числе прочего, предложат картофель, пасту, сою и куорн.

Во всех воинских частях уже давно готовят вегетарианскую и веганскую пищу для тех, кто не ест мяса. Доля растительных продуктов постепенно увеличивалась в последние годы.

Введение обязательного вегетарианского дня не связано с экономией средств. Главная причина, как объясняют в оборонительных силах — это польза растительной пищи и влияние мясного производства на изменение климата.

Tallinn Hockey weekend
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