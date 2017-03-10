Финские СМИ: престарелые туристы привозят из России ВИЧ

Мысль о том, что ВИЧ – это заболевание молодых и людей среднего возраста ошибочно. В регионе Южная Карелия все заразившиеся в прошлом году мужчины были старше 70 лет, передает Yle.



Заражение происходит в России

Всех заболевших мужчин объединяет то, что они заразились в России. Можно ли говорить о том, что финны практикуют секс-туризм по ту сторону восточной границы?

- Все заражения были получены неподалеку от российской границы. Наверное, в какой-то мере секс-туризм практикуется, — заявляет глава социально-здравоохранительного округа Южной Карелии, врач-инфектолог Пекка Суомалайнен.

Суомалайнен напоминает, что не диагностированный ВИЧ, который не лечат медикаментозно, быстро приводит к ухудшению состояния. Таким образом, за неянсыми симптомами у стариков может стоять именно ВИЧ, который в некоторых случаях может дойти уже до стадии СПИДа.

В Южной Карелии уже на протяжении нескольких лет врачи отмечают угрожающий ”тренд” — ВИЧ-инфицированные все чаще оказываются людьми пожилыми. Суомалайнен высказывается в пользу того, чтобы врачи и медперсонал в регионе не отметили возможность заражения ВИЧ у стариков, в особенности если симптомы указывают на это.

Из дурных гостинцев, которые финны привозят из-за рубежа, стоит отметить не только ВИЧ, но и сифилис.

- Эти ”подарки” привозят как из России, так и из других стран, — говорит Суомалайнен.

Чаще всего сифилис у зараженных протекает латентно, и его обнаруживают в ходе других анализов.

В прошлом году в Южной Карелии было обнаружено 7 новых случаев заражения ВИЧ. Среди зараженных и мужчины, и женщины.