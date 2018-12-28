Финская полиция требует арестовать подозреваемого в убийстве школьника мужчину, который ранее был судим

36-летнего мужчину подозревают в том, что в Сочельник в районе Арабианранта в Хельсинки тот совершил убийство ребенка.

Согласно регистрационному центру, мужчина не проживал по адресу, где произошло преступление. Его место регистрации расположено в городе Эспоо.

Мужчину 1982 года рождения подозревают в умышленном убийстве на основании веских доказательств. Ранее он уже был осужден за четыре избиения, сопротивление лицу, осуществляющему надзор за порядком, воровство, вождение в нетрезвом виде и незаконное управление транспортным средством. Первый приговор уездного суда был вынесен в 2001 году за то, что мужчина забрал чужой мобильный телефон.