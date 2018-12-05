Финская полиция расследует серию изнасилований: жертвы — девочки 10-15 лет, подозреваемые — беженцы

Три разных дела

По одному из дел задержано сразу семь человек. Подозреваемых, судя по всему, больше. Полиция полагает, что новые задержания пройдут в среду.

Задержанные подозреваются в совершении насилия, жестокой сексуальной эксплуатации ребенка и изнасилования.

Преступления совершались в частных квартирах в течение нескольких месяцев.

Два других случая произошли в один и тот же день на улице в районе Туйра города Оулу. Один из этих случаев расследуется по факту сексуальной эксплуатации, второй — тяжкого изнасилования и сексуальной эксплуатации.

Подозреваемый в сексуальной эксплуатации был задержан, но вчера отпущен. Он, однако, остается под подозрением.

Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей.

Точный возраст жертв полиция не разглашает: во всех трех случаях жертвам от 10 до 15 лет. Похоже, что жертвы не знакомы друг с другом.

Подозреваемые преступники

Согласно данным полиции, все подозреваемые прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища. Один находился в стране продолжительное время, остальные — несколько лет. Часть из них имеют статус беженцев, у других идет процесс рассмотрения заявления по предоставлению убежища. Среди подозреваемых есть также граждане Финляндии. Одному старше тридцати лет, остальным от 20 до 30. По данным полиции, кроме финского гражданство в деле фигурируют гражданства еще четырех стран.

Характер преступления