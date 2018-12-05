05.12.2018, 15:46

Финская полиция расследует серию изнасилований: жертвы — девочки 10-15 лет, подозреваемые — беженцы

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жертв искали в соцсетях
rus.delfi.ee
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Финская полиция расследует серию изнасилований: жертвы — девочки 10-15 лет, подозреваемые — беженцы
Foto: PA Images/Scanpix

Полиция Финляндии расследует три случая сексуальных преступлений — в каждом из них жертвой является девочка младше 15 лет. Все задержанные прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища, пишет Yle. Полиция не исключает возможности выявления новых случаев.

Три разных дела

По одному из дел задержано сразу семь человек. Подозреваемых, судя по всему, больше. Полиция полагает, что новые задержания пройдут в среду.

Задержанные подозреваются в совершении насилия, жестокой сексуальной эксплуатации ребенка и изнасилования.

Преступления совершались в частных квартирах в течение нескольких месяцев.

Два других случая произошли в один и тот же день на улице в районе Туйра города Оулу. Один из этих случаев расследуется по факту сексуальной эксплуатации, второй — тяжкого изнасилования и сексуальной эксплуатации.

Подозреваемый в сексуальной эксплуатации был задержан, но вчера отпущен. Он, однако, остается под подозрением.

Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей.

Точный возраст жертв полиция не разглашает: во всех трех случаях жертвам от 10 до 15 лет. Похоже, что жертвы не знакомы друг с другом.

Подозреваемые преступники

Согласно данным полиции, все подозреваемые прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища. Один находился в стране продолжительное время, остальные — несколько лет. Часть из них имеют статус беженцев, у других идет процесс рассмотрения заявления по предоставлению убежища. Среди подозреваемых есть также граждане Финляндии. Одному старше тридцати лет, остальным от 20 до 30. По данным полиции, кроме финского гражданство в деле фигурируют гражданства еще четырех стран.

Характер преступления

Общей чертой для всех расследуемых преступлений является то, что подозреваемый и жертва контактировали в социальных сетях. Поэтому полиция призвала жителей Оулу остерегаться общения с незнакомыми иностранцами через соцсети. Полиция заявляет, что данное предупреждение продолжает действовать, несмотря на то, что большая часть подозреваемых задержана.

Полиция считает, что в Оулу похожие случаи, когда иностранцы связывались через соцсети с несовершеннолетними девочками, происходили и раньше.

Пока связь не прослеживается

Согласно полиции, нет свидетельств того, что три расследуемых дела имеют какую-то связь друг с другом.

Однако, как подчеркивает полиции, возможно речь идет о ”тренде”, когда с несовершеннолетними девочками связываются по социальным сетям с подозрительными намерениями.

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