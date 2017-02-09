Финская полиция раскрыла крупное мошенничество, жертвой которого стала российская госкомпания

Дело связано со сделкой с недвижимостью, заключенной пять лет назад. В совершении преступления подозреваются, в частности, директор финской компании и его сын, передает Yle.

Центральная криминальная полиция подозревает, что Российская Федерация стала в Финляндии жертвой мошенничества. ЦКП в четверг сообщила о проходящем предварительном расследовании.

По информации ЦКП, российское государство в мае 2012 года продало финской компании 58 ценных квартир, расположенных в столичном регионе, и получило взамен офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари.

Финская компания в тот же день перепродала квартиры риэлторским компаниям.

Читать еще

Полиция подозревает директора компании и его сына в участии в мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем. В совершении преступлений подозреваются также адвокат, работающий в Финляндии, человек, составивший оценку о стоимости недвижимости, а также тогдашний директор российской госкомпании, отвечающей за недвижимость.

Подозреваемые отрицают свою вину.

Руководитель расследования, уголовный инспектор ЦКП Ярмо Койстинен считает случай исключительным.

- Российская Федерация решила поменять жилые квартиры на офисы, которыми легче управлять. Сделку готовили в течение нескольких лет.

- Подозревается, что при заключении первой сделки установили слишком низкую цену, а после этого недвижимость продали в соответствии с рыночной стоимостью. Стороны сделки перевели четыре с половиной миллиона евро на счет в швейцарском банке, — поясняет Койстинен.

По его словам, часть средств заморожена в Швейцарии.

Бывший директор российской госкомпании признал свою вину и приговорен в России к четырем годам лишения свободы

По словам Койстинена, расследование дела началось вследствие внутренней инспекции, проведенной в России.

- Они заметили, что квартиры находились в престижных районах, и удивились, почему недвижимость продали по такой низкой цене. Потом российские власти обратились к нам, и мы начали расследовать дело.

Предварительное расследование началось в Финляндии осенью 2014 года. Материалы следствия отправлены всем сторонам дела для комментариев. После этого материалы будут отправлены обвинителю.