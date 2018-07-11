Финская полиция предупреждает водителей о копирующих банковские карты автоматах на заправках

Новые приборы, установленные мошенниками, были обнаружены на заправочных станциях в Валкеакоски и Пялкяне. При введении кода следует прикрыть циферблат и пальцы другой рукой.

Полиция регионов Пирканмаа и Центральной Финляндии предупреждает пользователей автозаправочных станций о том, что в платежных автоматах могут находиться устройства, копирующие данные банковской карты, пишет YLE. Кроме того, в них установлены скрытые камеры, фиксирующие вводимый пользователями код.

Мошенники уже не раз устанавливали копирующие устройства в банкоматах, а теперь перешли и на автоматы заправочных станций. Последние копировальные приборы были обнаружены на автозаправках сети ABC в Пялкяне и Валкеакоски.

Первое из разобранных устройств находилось по адресу Саммонтие, 3 в Пялкяне, а следующие два по адресу Махлианкату, 2 в Валкеакоски.

Полиция рекомендует быть бдительными при оплате топлива и прикрывать рукой циферблат и пальцы при введении кода. Камера зачастую устанавливается сверху или сбоку от циферблата.