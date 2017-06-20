Финская полиция подозревает, что в Хельсинки планировали теракт в церкви

На территории церкви в воскресенье прошла большая полицейская операция.

Полиция подозревает, что в Хельсинки планировали совершить теракт в церкви Темппелиаукио, передает Yle.

Перед церковью были поставлены бетонные тумбы-ограждения, на месте также находилось несколько полицейских патрулей. По сообщению Центральной криминальной полиции, расследование дела продолжается. Подозреваемый в подготовке теракта скрылся.

По сообщению полиции, меры безопасности были усилены еще до выявления угрозы теракта.

- Власти постоянно составляют разные оценки дальнейшего развитии ситуации. Если будет выявлена конкретная деятельность, подвергающая угрозе безопасность граждан, полиция обязательно проинформирует об этом, -говорит полицейский инспектор Тимо Килпеляйнен из Министерства внутренних дел.

- На данный момент подобной угрозы нет, — подчеркивает полицейский инспектор.

По словам Килпеляйнена, в Финляндии уже на протяжении нескольких лет готовятся к возможным терактам. Он говорит, что самое главное — это предотвращение возможной агрессии в сотрудничестве с другими органами власти и другими деятелями.

По словам полицейского инспектора, способность финских властей реагировать на угрозу теракта находится на высоком уровне.

- Полицейская операция, прошедшая в выходные, говорит именно об этом, — отмечает Килпеляйнен.

Церковь Темппелиаукио является одной из самых популярных достопримечательностей Хельсинки. Летом церковь посещает до 10 000 человек в день.