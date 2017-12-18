18.12.2017, 09:51

Финская полиция обыскала дом автора статьи о слежке за российскими военными

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Gazeta.ru
EST
Финская полиция обыскала дом автора статьи о слежке за российскими военными
Foto: Karin Kaljuläte

Полиция Финляндии провела обыски в доме журналистки Лауры Халминен, соавтора статьи в газете Helsingin Sanomat о слежке за российскими военными. Об этом сообщается на сайте издания.

Обыски прошли вечером 17 декабря. Полицейские изъяли телефоны журналистки, планшет и несколько флеш-карт.

Правоохранители в качестве причины для обысков заявили, что подозревают Халминен в раскрытии секретной информации, связанной с национальной безопасностью.

Журналистка сообщила, что перед этим уничтожила жесткий диск своего компьютера, чтобы не раскрывать источники информации.

Ранее газета опубликовала материал, в котором рассказала об институте разведки в городе Тиккакоски, где якобы ведется разведка за российскими военными в Ленинградском округе.

Эта публикация вызвала широкий резонанс, впоследствии ее прокомментировал президент страны Саули Нийнистё.

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