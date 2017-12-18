Финская полиция обыскала дом автора статьи о слежке за российскими военными

Полиция Финляндии провела обыски в доме журналистки Лауры Халминен, соавтора статьи в газете Helsingin Sanomat о слежке за российскими военными. Об этом сообщается на сайте издания.
Обыски прошли вечером 17 декабря. Полицейские изъяли телефоны журналистки, планшет и несколько флеш-карт.
Правоохранители в качестве причины для обысков заявили, что подозревают Халминен в раскрытии секретной информации, связанной с национальной безопасностью.
Журналистка сообщила, что перед этим уничтожила жесткий диск своего компьютера, чтобы не раскрывать источники информации.
Ранее газета опубликовала материал, в котором рассказала об институте разведки в городе Тиккакоски, где якобы ведется разведка за российскими военными в Ленинградском округе.
Эта публикация вызвала широкий резонанс, впоследствии ее прокомментировал президент страны Саули Нийнистё.