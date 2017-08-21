Финская полиция ходатайствует об аресте пяти человек в связи с терактом в Турку

Полиция в связи с нападением с ножом на прохожих требует выдать ордер на арест пяти мужчин.

Главный фигурант дела подозревается в двух ”убийствах с террористическими целями” и восьми ”покушениях на убийство с террористическими целями”, пишет Yle.

Главный фигурант будет участвовать в заседании суда по видеосвязи.

Кроме того, четверо граждан Марокко подозреваются ”в причастности к убийствам с террористическими целями” и ”покушениям на убийство с террористическими целями”. Мужчины отрицают свою вину.

Предварительное следствие продолжается. Полиция также продолжает допрашивать жертв и очевидцев преступления. Кроме того, проводится масштабное техническое расследование и полиция осуществляет международное сотрудничество.

Полиция благодарит граждан за оказанную помощь при расследовании теракта.